Popularny serwis wprowadza natychmiastowe rezerwacje. Największa zmiana od 18 lat

Natychmiastowe rezerwacje i innowacyjna opcja Abonament Plus - to najważniejsze zmiany jakie wprowadza serwis do rezerwacji noclegów. Dla turystów oznacza to wygodną, natychmiastową usługę, dla partnerów tańsze rezerwacje, lepszą obsługę i szansę na ściągnięcie zagranicznych turystów. Do końca roku liczba obiektów na portalu z opcją natychmiastowej rezerwacji ma wzrosnąć do 12 tys.