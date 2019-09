Portowe miasto zabytków i biesiady. Saloniki nad Morzem Egejskim

Niedoceniane, a będące konkurencją dla Aten greckie Saloniki to soczyste połączenie zabytków rzymskich i bizantyjskich, muzeów i swobodnej atmosfery zabawy. Zapraszamy do jednego z najtańszych miast Europy.

Jedni jeżdżą rowerami, drudzy na hulajnogach, jeszcze inni wypuszczają się na krótki rejs łodzią, by obejrzeć nabrzeże z zatoki (bilet jest w cenie drinka). A można też usiąść w pobliżu symbolu miasta - Białej Wieży, zagapić się na okrągłą basztę pamiętającą czasy panowania Wenecjan i odetchnąć słoną bryzą. Saloniki pachną morzem i kwiatami.

Niedrogi city break

Saloniki w północnej Grecji , stolica regionu Macedonia - są idealnym miastem na city break. Dwa-trzy dni powinny wystarczyć, by rozejrzeć się po wielokulturowym mieście, "wytropić" ślady wszystkich nacji, które tu mieszkały: Żydów, Turków, Greków, Macedończyków, Bułgarów i Ormian. I koniecznie zanurzyć się w nocne życie: tawerny, restauracje, bary i kafejki, gdzie mieszkańcy uwielbiają biesiadować.

Ceny w Tesalonikach są bardzo przystępne. To miasto jest w pierwszej trójce najtańszych w Europie! Dość powiedzieć, że znalazłam cały komfortowy apartament na wynajem, za 80 zł za noc. Lepiej jednak jechać poza ścisłym letnim sezonem: w kwietniu, maju, wrześniu, październiku. Pogoda na zwiedzanie jest wtedy najbardziej korzystna, a z plażowania i tak nici, bo w obrębie miasta nie ma plaż.

Z lotniska do centrum Salonik jeżdżą częste (także nocne) autobusy za 2 euro (ok. 9 zł), a i miasto można bez problemu zwiedzić komunikacją miejską. Bilety dostępne są w biletomatach w środku pojazdów i kosztują 1 euro (ok. 4 zł).