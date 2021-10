Poszukiwane imię dla młodego leniwca. Wrocławskie zoo zorganizowało konkurs

"Mały leniwiec okazał się bardzo szczwany. Nie dał się podejść i obejrzeć z bliska, a nie chcieliśmy go łapać, aby nie stresować jego i rodziców. Zwłaszcza, że ta kwestia nie była pilna, bo dojrzałość płciową osiągnie za 2 lata. Jednak udało nam się pozyskać kilka włosów i oddaliśmy je do badania. Wynik pokazał, że to chłopak" – mówi Bartek Siemież opiekun leniwców z wrocławskiego zoo.