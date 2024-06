Pożar na największym statku wycieczkowym świata. Nagle zgasło światło

Icon of the Seas nie bez powodu nazywany jest pływającym miastem. Największy statek wycieczkowy świata łącznie mieści prawie 10 tys. osób. Niestety, ale w trakcie rejsu na pokładzie wybuchł pożar.

Rejs statkiem Icon of the Seas to marzenie wielu turystów

Źródło: Adobe Stock , fot: 2024 Getty Images