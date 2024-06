Koniecznie spójrzcie w niebo. "Spektakl, jakiego nigdy w życiu nie widzieliście"

To, co dzieje się na niebie, nie przestają zaskakiwać. Niedawno informowaliśmy o możliwościach obserwacji obłoków srebrzystych, później o wyjątkowej pełni Księżyca, a teraz kolejne ciekawe zjawisko. "Będzie to spektakl, jakiego nigdy w życiu nie widzieliście" - napisał na swoim profilu na Facebooku Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach".