Pożar Notre Dame. Lesley Rowan zobaczyła w płomieniach... Jezusa

Pożar katedry Notre Dame – niekwestionowanego symbolu Paryża i samej Francji – poruszył miliony osób na całym świecie. 38-letnia Szkotka Lesley Rowan zwróciła uwagę na jedno ze zdjęć płomieni trawiących budynek. Jej zdaniem wyłania się z nich postać Jezusa.

Kobieta zobaczyła Jezusa w płomieniach Notre Dame

"Być może mój umysł płata mi figle, ale ludzie, przyjrzyjcie się temu zdjęciu i powiedzcie, co widzicie" – napisała 38-latka. Choć Rowan usunęła z mediów społecznościowych swój post, sytuację opisują media na całym świecie.

– Kiedy zobaczyłam to zdjęcie wczoraj wieczorem, byłam zdumiona tym, co ujrzałam. Kiedy na nie patrzę, widzę postać Jezusa. To bardzo realny obraz – tłumaczy Rowan w rozmowie z "Daily Mail".