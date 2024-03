Pożar w Dolinie Chochołowskiej. Wszyscy mówią o tym, co zrobiła góralka

- Najbliższe dni to będzie apogeum kwitnienia krokusów na tatrzańskich halach, tym bardziej że na Wielkanoc zapowiadane są dość wysokie temperatury. Oznacza to, że kwitnienie będzie intensywne i krótkie. Spodziewamy się, że do pierwszej dekady kwietnia już krokusy przekwitną i pojawi się inna roślinność - powiedział PAP Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.