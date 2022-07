Poziom wody w Dunajcu. Tak niski nie był od lat

- Bieżący rok w zakresie sumy dopływów do zbiornika Czorsztyńskiego na Dunajcu kształtuje się na jednym z niższych poziomów od 1996 roku, czyli od powstania zapory wodnej w Niedzicy, jednak nie ma powodów do niepokoju - przekonuje Michał Krzyszkowski specjalista ds. gospodarki wodnej. - W historii notowaliśmy już mniejsze dopływy do zbiornika. Były lata bardziej suche niż obecnie - dodaje.