Alternatywy dla zatłoczonych tatrzańskich szlaków. Tu jest naprawdę mało osób

Wędrówkę ku wymienionym wyżej szczytom najlepiej zacząć w Dolinie Chochołowskiej, która faktycznie bywa tłumnie odwiedzana przez turystów, jednakże po spacerze, trwającym ok. 1,20 h skręcamy w lewo już na "luźniejszą" drogę. Idąc szlakiem czerwonym ku Trzydniowiańskiemu Wierchowi mijamy zaledwie kilkanaście osób, co w szczycie sezonu jest powodem do ogromnej radości. Droga nie jest trudna techniczne, jednak trzeba mieć świadomość, że wymaga dobrej kondycji.