Pracuje w schronisku w Bieszczadach. Wycierała kurze, gdy trafiła na straszne znalezisko

- Przede wszystkim trzeba pamiętać, że schronisko górskie to nie hotel - radzi Ewa Zwolska, podróżniczka, w mediach społecznościowych znana jako Mewa w locie, która od jakiegoś czasu pracuje w Bacówce pod Małą Rawką. - W schronisku z założenia panują inne, nieco luźniejsze zasady - wyjaśnia. - Tutaj wszyscy jesteśmy trochę kumplami, co znaczy m.in., że często zwracamy się do siebie na "ty". Najczęściej wygląda to tak, że na te kilka nocy tworzymy taką małą, zamkniętą społeczność i to jest jedna z podstawowych zasad, jakie u nas panują. Pomimo nieco bardziej swobodnej atmosfery, podobnie jak w hotelu, także w schronisku trzeba mieć na uwadze innych gości Jak w każdym miejscu noclegowym, także i u nas obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 - wyjaśnia Ewa.