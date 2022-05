Pracuje i mieszka w niezwykłym miejscu. "Nie ma tu luksusów, jest klimat"

Nie będę ukrywać, że unikam gotowania, jeśli tylko się da (śmiech). Znacznie chętniej sprzątam, palę w piecu, mam też za sobą okienko, czyli przyjmowanie zamówień. Choć tu się można najbardziej zamieszać. Jak jest duży ruch to siedem osób jednocześnie coś do ciebie mówi, ty musisz pilnować, by wszystkie zamówienia trafiły do kuchni, z niej na salę, i oczywiście zostały opłacone. Żeby to jakoś ogarnąć stosuję taką metodę, że choć już znam większość kodów na kasę, to nadal je sprawdzam albo zagaduję gości, żeby spowolnić cały proces i dać więcej czasu kuchni na przygotowanie jedzenia (śmiech). Chociaż i bez tego zagaduję gości, bo to uwielbiam.