Prawdziwy hit Polaków. Pobiliśmy kolejny rekord! "Apetyt rośnie"

Chorwacja - jakie kurorty wybieramy najchętniej?

Rok 2022 jest bardzo dobry dla całej branży turystycznej w Chorwacji. Do 20 września kraj odwiedziło prawie 17 mln turystów, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 roku o 37 proc. i 92 proc. w stosunku do wyniku z 2019 roku. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających Polacy są czwartym narodem najchętniej przyjeżdżającym do Chorwacji zaraz po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach.