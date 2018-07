Precz gołym torsom. Kolejne miasto wprowadza zakaz

W Palmie – stolicy Majorki – wprowadzono zakaz stosowania rozśmieszającego gazu, włóczenia się po pubach i chodzenia topless. Za złamanie nowych zasad trzeba będzie zapłacić do 3 tys. euro (ok. 12 900 zł).

Od Palmy większość turystów rozpoczyna swoją przygodę z hiszpańską wyspą . Zabytkowe, portowe miasto zamieszkuje ok. 400 tys. osób. Pełne jest wąskich uliczek, placów, zabytkowych kamienic i rezydencji.

Ale od pewnego czasu w tym uroczym miasteczku nasiliły się antyspołeczne zachowania. Turyści przekraczali granice dobrego smaku, chodząc topless po ulicach, a czasem rezygnując z innych części garderoby, nadużywając rozśmieszającego gazu i włócząc się od baru do baru.

Wprowadzono zakaz wędrowania od baru do baru a także zabroniono sprzedaży alkoholu między północą a godziną 8:00, w sytuacji gdy nie będzie on spożywany w pubie, zakazano również imprezowania na ulicy. Chodzenie topless, rozbieranie się do naga, impresowanie oraz stosowanie rozśmieszającego gazu również znalazło się również na liście niedozwolonych zachowań.

W Palmie wielu turystów łamie również reguły w inny sposób, skacząc wprost z balkonów do basenów. Teraz za taką ekstrawagancję trzeba będzie zapłacić prawie 13 tys. zł.