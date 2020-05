Prezydent Portugalii "przyłapany" na zakupach. W kąpielówkach, bluzie i maseczce

Marcelo Rebelo de Sousa wybrał się na zakupy do marketu w Cascais. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że był bez obstawy ochroniarzy i stał w kolejce jak każdy inny obywatel. Przy okazji zadbał m.in. o to, żeby zachowywać dystans społeczny. Portugalczycy są zachwyceni jego postawą.

Najpopularniejsze targowisko w Cascais (zdjęcie poglądowe) (Getty Images)