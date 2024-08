Problem na lotnisku w Gdańsku. "Wstyd się przyznać"

Port Lotniczy w Gdańsku jest trzecim co do wielkości w Polsce (po Lotnisku Chopina w Warszawie i Porcie Lotniczym Kraków-Balice) pod względem liczby pasażerów. W zeszłym roku obsłużył ich prawie 6 mln. Wszystko wskazuje na to, że w obecnym wynik będzie jeszcze lepszy. W ciągu sześciu miesięcy 2024 r. gdańskie lotnisko gościło w sumie 2,97 mln pasażerów - o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 r.