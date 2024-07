Gdańska strefa wstydu. "Szok, co to jest?"

Co za wstyd

Pytania, co będzie z LOT-em i stojącymi pod nim straganami, padają od lat. Na ten temat regularnie powstają też dziesiątki teorii. Zwykle iskrę zapalną stanowi czyjś głos niezadowolenia. - Odbierałam wczoraj z dworca znajomych, którzy przyjechali z Krakowa i poszliśmy na spacer po mieście. No i oczywiście jak tylko podeszliśmy pod LOT - szok. A co to jest? - pytali. A mi naprawdę było wstyd, kiedy zaczęli robić zdjęcia tego "zjawiska" - mówi Monika Rostowska z Gdańska.