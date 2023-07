Problem nie tylko na polskich plażach. W tym kraju robią to nagminnie

Niedopałki często zabierane są przez fale i trafiają do morza, gdzie zostają zjedzone przez żyjące w nim zwierzęta. Zjadają je również mewy, które mylą resztki papierosów z pożywieniem. Tym, co nie zostanie zjedzone przez zwierzęta lub nie trafi do wody, bawią się natomiast wypoczywające na plaży dzieci.