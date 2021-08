Grecka wyspa wcale nie taka droga. Ceny na każdą kieszeń, a zachód słońca w gratisie

Myślimy: Santorini i pod powiekami widzimy białe i niebieskie kopuły na skalistym zboczu, na tle błękitu Morza Egejskiego. Ten obrazek bajkowej wsi rybackiej Oia zna chyba każdy i wielu marzy, by ujrzeć go na własne oczy. W realizacji marzeń przeszkadza obawa, że "to nie na moją kieszeń", że to kierunek przeznaczony wyłącznie dla milionerów i celebrytów. Owszem, ceny noclegów w Oia ocierają się o absurdy, a tuż przed zachodem słońca trwa rewia mody niczym z pokazu projektantów - doskonale ubrani ludzie szukają najlepszego miejsca na sesje zdjęciowe.