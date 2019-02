Próbował przekonać Rosjankę do ślubu. "Jestem bardzo bogaty, mogę kupić ci wszystko"

Choć mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach miłość jest stawiana na równi z pieniędzmi, są ludzie, których nie da się przekupić nawet luksusowym samochodem. Boleśnie przekonał się o tym jeden z bogaczy, który postanowił w ten sposób się oświadczyć.

Samochód, który mężczyzna postanowił dać w prezencie swojej niedoszłej narzeczonej, był w rzucającym się oczy kolorze pomarańczowym, a do tego przyczepiono do niego baloniki w kształcie serc. Na nagraniu widać, że bogacz jest nachalny w stosunku do kobiety i nie chce przyjąć jej odmowy. Ona jednak nie dała za wygraną i nie pozwoliła się przekonać.