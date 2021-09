Pruszcz Gdański. W sortowni pocztowej znaleziono kły morsa arktycznego

Kły morsa w Pruszczu Gdańskim - nawet 5 lat pozbawienia wolności

Szacowana wartość kłów morsa arktycznego, znalezionych w Pruszczu Gdańskim wynosi ok. 5 tys. zł. Póki co, zostały zabezpieczone i trafiają do depozytu. Osobie, która odpowiedzialna jest za przemyt towaru, grozi kara grzywny, a nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.