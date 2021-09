Wielka Brytania. Mors zatapia luksusowe jachty

Najpierw odpoczywa, potem zatapia

Zauważono, że schemat działania morsa zawsze jest podobny. Zwierzę wdrapuje się na łódź myśląc że to kra, a następnie kładzie się, aby odpocząć. Po jakimś czasie przewracając się z boku na bok demoluje wyposażenie. Łódź wprawiona w ruch zaczyna się kołysać, aż w końcu przewraca się do góry dnem. Mors chcąc wdrapać się z powrotem na pokład, wbija swoje potężne kły w delikatny, kompozytowy materiał dziurawiąc łódź. Zwierzę zatopiło już kilka jachtów, motorówek i łodzi pontonowych, ale zdaniem badaczy "arktyczny terrorysta" robi to niechcący.