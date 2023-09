Przebudują obiekt wojskowy. W środku znajdą się m.in dinozaury

Inicjatywa przyjazna środowisku

Science Forest ma otrzymać certyfikat przyjaznego środowisku budynku LEED. Górne piętro wyremontowanej budowli ma zostać otoczone półprzezroczystą otwartą fasadą, która zapewni naturalną wentylację w całym budynku. Co więcej, jego dach zostanie zwieńczony dużym układem paneli słonecznych, co zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci. Wzbogacony zostanie ponadto o systemy zbierania wody deszczowej. Zapas wody z pewnością będzie przydatny do zaspokojenia potrzeb związanych z nawadnianiem licznych drzew i innych roślin. Co ciekawe, biuro projektowe zapowiada, że istniejące ściany budynków obiektu wojskowego zostaną ponownie wykorzystane, a wewnętrzne konstrukcje betonowe będą rozebrane i poddane recyklingowi.