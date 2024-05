Przed nami wyjątkowa noc. Warto spojrzeć w niebo

Na niebie będzie się działo

To jednak nie wszystko. Karol Wójcicki podzielił się z internautami jeszcze dwiema ciekawostkami. Po pierwsze jutro nad ranem tj. 24 maja br. dojdzie do największego zbliżenia Księżyca do jasnej gwiazdy Antares. Niestety to zjawisko najlepiej będzie dostrzegalne dla mieszkańców znad Zatoki Meksykańskiej.