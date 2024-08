Przed nami wyjątkowy dzień. Łódzki obiekt spodziewa się prawdziwych tłumów

Dodatkowe atrakcje, pokazowe karmienia, a także zwiedzanie miejsc, do których na co dzień turyści nie mogą wejść. To wszystko czeka na osoby, które w poniedziałek 12 sierpnia br. odwiedzą łódzkie Orientarium. - Tego dnia liczymy na znacznie wyższą frekwencję - powiedziała Paulina Klimas-Stasiak z ZOO w Łodzi.