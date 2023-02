Przemycała kilogram kokainy. Trudno sobie wyobrazić, gdzie ją ukryła

Za import kokainy do Australii grozi 25 lat więzienia

Austriaczka została przetransportowana do szpitala Royal Perth Hospital, gdzie pod nadzorem lekarza wydaliła z siebie wszystkie zawiniątka. Postawiono jej zarzut importowania do kraju kokainy, nadającej się do sprzedaży. Grozi jej za to do 25 lat pozbawienia wolności.