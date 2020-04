Przez koronawirusa zamknięto atrakcje na całym świecie. Ale jest sposób, aby je "zwiedzić"

Najpopularniejsze na świecie muzea czy obiekty, które ze względów bezpieczeństwa zostały czasowo zamknięte, wykorzystują te chwile do zaprezentowania swoich ofert w alternatywny sposób, przystający do realiów XXI w. Zbiorom Galerii Uffizi czy Muzeum Brytyjskiego można się przyjrzeć, siedząc wygodnie w fotelu z kubkiem kawy.

Zamknięte, ale... otwarte

Jednak wystarczy jedno kliknięcie, by przenieść się do innego świata. W taki sposób można przejść się korytarzami Muzeów Watykańskich czy zwrócić uwagę na detale ukryte w obrazach Rembrandta czy Vermeera, zgromadzone w słynnym Rijksmuseum w Amsterdamie. Udostępniane prezentacje są najczęściej wysokiej jakości i pozwalają podczas "wędrówki" na obrót o 360 st. Zastosowane efekty mają spotęgować wrażenie obecności w danym miejscu.

Jeśli komuś wciąż mało doznań związanych z kontemplacją najwspanialszych malowideł, to koniecznie musi zajrzeć do paryskiego Musée d'Orsay , gdzie zgromadzono dzieła największych francuskich twórców albo Muzeum Guggenheima na nowojorskim Manhattanie, gdzie natrafić można na obrazy impresjonistów, modernistów czy artystów współczesnych.

Skoro już mowa o największych dokonaniach nowoczesnego budownictwa, to nie można zapominać o Bilbao. Tu także znaleźć można Muzeum Guggenheima (także funkcjonuje w ramach fundacji Solomona Guggenheima). Budynek, który został zaprojektowany przez giganta współczesnej architektury, Franka Gehry’ego, znany jest dziś na całym świecie.

Nie tylko galerie i muzea

W błędzie jest ten, kto sądzi, że interaktywna turystyka to tylko galerie i muzea. Taką samą formę może dziś przybrać poznawanie najpopularniejszych na świecie celów podróży czy obiektów-symboli. W ten oto sposób można udać się na spacer wokół piramid w Gizie , odwiedzić świątynię Angkor Wat w Kambodży czy okolice odwiedzanego każdego roku przez miliony turystów mauzoleum Tadź Mahal .

Na chętnych do zapoznania się z dziedzictwem ludu Nabatejczyków czeka Petra . To ruiny antycznego miasta, położone na terenie dzisiejszej Jordanii. Wirtualną wycieczkę można odbyć też po wznoszonym w czasie epoki kamienia i brązu Stonehenge czy po rzymskim Koloseum .

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sposób spojrzeć dziś z góry na panoramę Paryża , bo w ramach wirtualnego touru po świecie, "wejść" można także na wieżę Eiffla. To także wielka szansa dla osób, które ze względu na lęk wysokości, nie miałyby odwagi wjechać na jedną z platform widokowych, zlokalizowanych w 324-metrowym obiekcie. W podobny sposób, z różnych perspektyw, można też spojrzeć na Statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.

Początek pięknej przygody

Interaktywne podróże po najciekawszych miejscach to często multum różnych możliwości – analiza detali, możliwość podziwiania poszczególnych obiektów pod każdym kątem, wejście w zakamarki niedostępne na co dzień dla zwiedzających, komentarze ekspertów, ciekawostki, archiwalne zdjęcia obiektu czy przewodniki głosowe. Oznacza to, że na wyciągnięcie ręki są możliwości niedostępne często dla zwiedzających podczas zwykłej wizyty.