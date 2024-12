Przygotowują się do wielkiego wydarzenia. Szlak królów i królików

Gniezno przyciąga do siebie nie tylko wielką historią i poważnymi opowieściami o początkach państwa polskiego. To także miejsca i atrakcje z przymrużeniem oka, skierowane do młodszych turystów. Do tych należy szlak królików (będący uzupełnieniem szlaku królów). W tym roku na Trakcie Królewskim pojawiała się pierwsza żeńska figura królika.