Przymusowy urlop wypoczynkowy. Na jakich zasadach będzie obowiązywał?

Pod koniec maja informowaliśmy o tym, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy m.in. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Mowa o firmach dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Przymusowy urlop wypoczynkowy - pracodawca zadecyduje o jego terminie

Jak dotąd, zgodnie z przepisami, pracownik mógł odebrać zaległy urlop z ubiegłego roku do dnia 30 września. Po wprowadzeniu regulacji do tarczy antykryzysowej to pracodawca ma prawo w sytuacji epidemii lub zagrożenia epidemicznego wysłać pracownika na przymusowy urlop.