Wakacje 2020. Minister rolnictwa zachęca do spędzenia urlopu na polskiej wsi

Wakacje 2020 poza miastem. "Polska wieś to skarb, który jest tuż obok"

Tych, którzy nie mogą się zdecydować, jak wykorzystać urlop, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju, zachęca do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Sielska atmosfera, wspaniałe krajobrazy, czyste powietrze i swojskie jadło – to główne atuty tego typu wczasów.

Bony turystyczne 1000 plus – będzie je można wykorzystać na urlop na wsi

"Wybór oferty agroturystycznej to przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego" - mówi Jan Krzysztof Ardanowski.