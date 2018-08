Pszczoły nawiedziły Times Square. Niecodzienny widok w Nowym Jorku

Rój 40 tys. pszczół obsiadł stoisko z hod-dogami w samym sercu Nowego Jorku.

Pszczoły nie były agresywne. Mimo to trzeba było coś z nimi zrobić. Podczas gdy funkcjonariusz Mays zajmował się PR-em, jego kolega Michael Laurino wkroczył do akcji. W specjalnym kombinezonie, delikatnie usunął owady z ulicy. Posłużył my do tego odkurzacz.