Pułapka na Półwyspie Helskim. "Do dziś jestem w szoku"

Turyści zaparkowali auto pod wejściem do muzeum, po drodze widząc jak ptak spaceruje po lesie. Na drzwiach muzeum znaleźli numer telefonu i zadzwonili do placówki, żeby poinformować o zajściu. - Dzwonię przestraszona, że pawiowi coś się stało. Na szczęście pracownik od razu odebrał telefon i wywnioskowałam, że nie była to pierwsza taka sytuacja. Pan od razu zapytał, czy auto jest uszkodzone. A ja nawet nie miałam pojęcia, jak wygląda auto, martwiłam się o ptaka - relacjonuje pani Ania.