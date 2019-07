Pyrzowice z darmową wodą. Kolejne lotnisko, które dba o pasażerów

Nie jest tajemnicą, że ceny w lotniskowych strefach bezcłowych są znacznie zawyżone. Standardem jest 6 zł za półlitrową butelkę wody, a zdarzają się również przypadki, gdy cena ta dochodzi do 9-10 zł. Lotniska wychodzą więc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, ustawiając poidełka.

Już w 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) alarmował, że lotniskowe sklepiki prowadzą niezdrową rywalizację, zawyżając ceny oferowanych produktów. Wszystko przez to, że do strefy bezcłowej można wnieść plastikowe butelki, bidony czy termosy o pojemności powyżej 100 ml, ale muszą być one zupełnie puste.