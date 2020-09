Rafa koralowa w kształcie serca. Po wielu latach znów jest dostępna

Są turyści, którzy oddaliby wiele, aby zobaczyć to bajeczne miejsce z bliska. Jednak przez ostatnie dziesięciolecia można je było podziwiać wyłącznie z lotu ptaka. Jednak Australijczycy wydali zgodę, aby urlopowicze mogli również podpływać do Heart Reef.

Ma zaledwie 30 m średnicy i jest położona ok. 80 km na północny wschód od australijskiego kurortu Airlie Beach. Dla większości turystów to istny koniec świata, ale rafa koralowa Heart Reef robi tak piorunujące wrażenie, że wielu z nich, mimo odległości, decyduje się zobaczyć to wyjątkowe miejsce na własne oczy.

Getty Images Heart Reef, Australia (Getty Images)

Od lat 80 XX w. powstało kilka firm, organizujących loty helikopterem z wyspy Hamilton do Heart Reef (60 km od rafy). Początkowo można było nurkować w jej pobliżu, jednak po kilku latach lokalne władze zezwoliły jedynie na loty nad atrakcją. Przepisy zmieniono we wrześniu br., a wycieczki urozmaicono o "przystanek". W pobliżu rafy znajduje się specjalne lądowisko. Pasażerowie przesiadają się z niego do łódki, na której może przebywać jednocześnie do 6 osób.

Tourism and Events Queensland Wyprawa w pobliże Heart Reef (Tourism and Events Queensland)

Goście mają możliwość pływania łodzią dookoła rafy, ale muszą pamiętać, że nurkowanie i podziwianie tego cudu natury pod wodą jest wciąż niedostępne. Pocieszeniem jest to, że łódka ma przeźroczyste dno, przez które można podziwiać morskie "serce". O przejrzystość wody nie trzeba się martwić – jest krystalicznie czysta.

Getty Images Heart Reef, Australia (Getty Images)

Cała wycieczka trwa ok. 3 godziny, z czego ok. połowę czasu zabiera przelot z wyspy Hamilton i powrót na nią. Jednak także w trakcie podróży jest co podziwiać – pilot wybiera malowniczą trasę, podczas której obserwuje się z helikoptera bajkowe wyspy Hook, Whiteheaven i Whitsunday.

Z atrakcji mogą skorzystać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Koszt, jaki musi ponieść pojedynczy pasażer, to 1100 dol. australijskich, czyli ok. 3 tys. zł.

