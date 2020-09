Kreta. Grecka wyspa, która zachwyci każdego

Kreta - starówki i wenecki porty

Kreta - Palm Beach i wojowniczy mnisi

Retimno to dobra baza wypadowa w rejony Gór Białych z ośnieżonymi przez sporą część roku szczytami, nad jedyne naturalne słodkowodne, zamieszkałe przez żółwie jezioro Kournas, czy do pełnego różnorodnych atrakcji Preveli na przeciwległym wybrzeżu.

W 2010 roku doszczętnie strawił go szalejący tu pożar, ale natura odbudowała się dosłownie w rok. Gaj palmowy okala wpadającą w tym miejscu zakolem do morza Wielką Rzekę (Megas Potamos) i na myśl nasuwa pustynne oazy. Można tu kąpać się zarówno w słodkiej, jak i w słonej wodzie. Ale, uwaga, będzie zaskoczenie - wody Morza Libijskiego w tym miejscu są niezwykle chłodne! Można też posiedzieć przy kubku białego wina (za 2,5 euro) w jedynej tawernie na miejscu, nabierając sił na drogę powrotną.

Będąc tu, nie można pominąć ponad tysiącletniego klasztoru Preveli z niezwykłą historią i prezentującym ją muzeum. Otóż mnisi z monasteru mężnie stawali we wszystkich powstaniach przeciwko Osmanom, a i w czasie II wojny światowej dawali świadectwo bohaterstwa. Co upamiętnia choćby pomnik braterstwa broni duchownych i żołnierzy, stojący blisko urwiska.

Fantazje pana Evansa

Najciekawszym, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym aspektem historii tajemniczego labiryntu pałacowego jest… sposób jego odrestaurowania. Zabrał się za to w 1900 roku brytyjski archeolog Arthur Evans i metoda jego prac budzi ostre polemiki środowiska. Nie dość bowiem, że wykorzystał beton, nieznany w czasach minojskich, to na dodatek gdy brakowało materiałów źródłowych, posiłkował się własną romantyczną wizją, zgadując przeznaczenie komnat, albo umieszczając freski nie tam, gdzie je znalazł, tylko tam, gdzie mu wyobraźnia podpowiadała.

Kreta - wisienka na torcie

Inne żelazne punkty do obejrzenia na Krecie to laguny przywodzące na myśl Karaiby. Do obydwu trudno dojechać, ale warto zrobić to choćby raz w życiu. Jeżeli wypożyczamy auto, musimy albo solennie obiecać, że nie pojedziemy nim do Balos na półwyspie Gramvousa, albo przynajmniej podpisać papier, że robimy to na własną odpowiedzialność.