Raj dla aktywnych. "Dla bezpieczeństwa zakładano nam uprząż"

Na koniec praktyczna rada. Najlepszym i najtańszym sposobem zwiedzania miasta i okolic, jest zaopatrzenie się we wspominaną przez mnie wcześniej Innsbruck Card. Karta upoważnia m.in. do przejazdów transportem publicznym, także poza miasto i wjazdu kolejką górską Nordkette na Seegrube. Umożliwia też zobaczenie dziesiątek atrakcji w Innsbrucku i okolicach - od zoo, przez wystawy, muzea, zamki i pałace, po wizytę na słynnej skoczni Bergisel i w niezwykłym muzeum kryształów. Koszt karty miejskiej zależy od okresu, na jaki ją wykupujemy. Karta 24-godzinna kosztuje 53 euro (ok. 229 zł), 48-godzinna - 63 euro (ok. 271 zł), a 72-godzinna - 73 euro (ok. 314 zł).