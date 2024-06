Nowe połączenie z Polski. W końcu się doczekaliśmy

Żeby wybrać się samolotem w austriackie Alpy, trzeba było dotąd korzystać z lotów z przesiadką. Wielu turystów wybierało także lot do Monachium w Niemczech i transfer stamtąd. Narciarze mają powody do radości, bo PLL LOT otwiera nowe połączenia i w zbliżającym się sezonie w końcu dolecimy do stolicy Tyrolu bezpośrednio z Warszawy.