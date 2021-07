Rajska Kalabria kusi. Chce płacić 28 tys. euro za przeprowadzkę do urokliwych miasteczek

Włochy co kilka tygodni zaskakują coraz to ciekawszymi ofertami, które mają uratować wyludniające się miasteczka w różnych częściach Italii. Młodzi odpływają do wielkich miast, wiele domów stoi opuszczonych. Kalabria postanowiła płacić osobom, które zdecydują się na przeprowadzkę całkiem sporą sumę, o ile spełnią określone warunki.