Rajskie Karaiby bezpośrednio z Polski. "Czekamy na pierwszą grupę"

Polacy z roku na rok mogą korzystać z coraz większej oferty bezpośrednich lotów, także w egzotyczne zakątki świata. Do listy takich miejsc dołącza Kolumbia, gdzie od soboty 9 listopad br. można się wybrać z lotniska Chopina w Warszawie.

Samolot do Kartageny będzie latał raz w tygodniu o godz. 11:35 . Na miejscu będzie o godz. 18:25 czasu miejscowego, czyli po północy czasu polskiego.

- Polacy coraz chętniej wybierają się w bardzo egzotyczne zakątki świata - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Współpraca na stałe z liniami lotniczymi w zakresie czarteru samolotów dalekiego zasięgu sprawia, że oferty stają się coraz bardziej atrakcyjne – głównie dlatego, że podróż bez przesiadki jest krótsza i bardzo wygodna. Turyści chętnie więc je wybierają, a reakcja touroperatorów na ten popyt jest wyraźnie widoczna. Praktycznie co sezon wprowadzają do oferty kolejne nowości do dalekich krajów - wyjaśnia.