Ratownicy mieli co robić. Ponad 200 razy poszukiwali dzieci na plażach

Zagubione dzieci na gdańskich plażach

W tym roku ratownicy w Gdańsku zabezpieczali 9 kąpielisk o łącznej długości 1300 m. Dobra informacja jest taka, że na żadnym z nich nie doszło do utonięcia. Mimo to, ratownicy mieli sporo pracy. Jak wynika z opublikowanego we wtorek 6 września raportu GOS, w lipcu i sierpniu musieli oni interweniować na strzeżonych kąpieliskach 85 razy. Ponadto brali udział w aż 201 akcjach poszukiwania dzieci. Liczba zaginionych dzieci z roku na rok się zwiększa. - O ile w 2020 roku odnotowaliśmy 114 takich przypadków, to w 2021 r. było ich już 191 - zaznaczył rzecznik GOS Grzegorz Pawelec.