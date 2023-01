Ratownik pomagał poszkodowanemu. W tym czasie złodziej ukradł mu narty

- I tak jak to robię wiele razy dziennie, odpiąłem narty i postawiłem je z boku - przyznaje ratownik. - Podszedłem do poszkodowanego, aby udzielić mu niezbędnej pomocy. Kiedy zakończyłem czynności, zobaczyłem, że nie ma moich nart. Jeszcze się łudziłem, że ktoś je zabrał przez pomyłkę i zaraz odda. Ale nie. Jak widać, była to perfidna kradzież sprzętu wartego ok. 4 tys. zł - podkreśla.