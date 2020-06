Rejsy z Wrocławia 2020. 13 nowych połączeń do znanych kurortów

Wakacyjne kierunki z LOT-em

Jak podał LOT, od 3 lipca będzie można polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę. Część z tych kierunków będzie realizowana z Wrocławia. Pełna oferta lotów wakacyjnych dostępna jest już we wszystkich systemach rezerwacyjnych, w tym także na stronie LOT.com.