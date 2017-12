Rekin z Headington zyska status zabytku? Jest taka możliwość

By zobaczyć słynną instalację Johna Buckleya, do Oxfordu co roku ściągają tłumy z całego świata. Rekin wbity w dach od początku budził kontrowersje, jednak mimo starań o jego demontaż, wciąż pozostaje na swoim miejscu. Na początku przyszłego roku ma się odbyć kolejna debata nad przyszłością zwierzaka.

Rzeźba przy 2 New High Street na terenie dzielnicy Headington w oxfordzie od początku budzi kontrowersje (Wikimedia Commons CC BY, Fot: SGBailey)

Niewykluczone, że po latach budzenia mieszanych uczuć rekin z Headington wreszcie zostanie ogłoszony zabytkiem. Licząca prawie 8 m długości i ważąca 200 kg rzeźba została wykonana przez artystę Johna Buckleya w 1986 r., w 41. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki.

I choć lokalne władze niemal z miejsca zaczęły się starać o usunięcie rekina (twórcy zarzucono nieprzedłożenie stosownego planu budowlanego i pojawiły się propozycje, by przenieść rzeźbę na teren lokalnego basenu), nie udało im się osiągnąć zamierzonego rezultatu. Co wiecej, niespodziewanie za zachowaniem niebanalnej instalacji wstawił się ówczesny minister środowiska Michael Heseltine.