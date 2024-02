Rekord w polskim mieście. "Uczymy się na cudzych błędach"

Lublin ma powody do dumy

Prawie 1,6 mln osób odwiedziło Lublin, z czego 343 tys. to podróżni zagraniczni. Według szacunków wydali oni w sumie blisko miliard złotych.- Zwiększająca się liczba turystów zagranicznych oznacza, że to, co się stało dwa lata temu w Ukrainie, nie odstraszyło turystów – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Dodał, że wzorem dla Lublina jest Gdańsk, który przyciąga również coraz więcej podróżnych. - Robimy to samo, uczymy się na cudzych błędach i staramy się realizować projekty, które dobrze promują Lublin – podkreślił Żuk.