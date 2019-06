Rekordowe upały w Indiach. Temperatura przekroczyła już 50 stopni Celsjusza

W Indiach temperatura sięgnęła ponad 50 stopni Celsjusza. Ekstremalne upały doprowadziły już do śmierci kilkunastu osób. Na szczęście widać już szansę na poprawę.



Telewizja The Weather Chanel podała, że wysoka temperatura i niedobory wody spowodowały liczne zgony. Głównymi powodami śmierci były udary słoneczne .

Rekordowe upały spowodowały ogromne straty w uprawach rolniczych. W całym państwie brakuje wody do podlewania roślin i napojenia zwierząt hodowlanych. Częściowo wyschło nawet słynne jezioro Bhojtal, uznawane za jedno z największych w Indiach .

W maju 2016 roku w Phalodi w Radżastanie termometry wskazały 51 st. C - najwyższą odnotowaną temperaturę w Indiach.

W New Delhi, stolicy Indii, temperatura osiągnęła wartość 44,6 st. C, a lokalna aplikacja do zamawiania jedzenia, prosiła klientów o przygotowywanie szklanki zimnej wody dla dostawcy.