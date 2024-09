Rekordowe zainteresowanie Polaków. Wyjątkowy kraj na fali

Z jednej strony narzekają na ceny, z drugiej kochają turkusową wodę, klimatyczne miasta i bałkański klimat. Chorwacja to wciąż jeden z ulubionych kierunków Polaków. W 2024 r. odnotowano tam już milion turystów z naszego kraju - to ok. dwa tygodnie wcześniej niż w roku ubiegłym, więc można się spodziewać, że ogólna liczba turystów na koniec grudnia także będzie wyższa.