Revolut stawia kolejny krok. Zagrozi Booking.com i Airbnb?

Revolut Stays. Co czeka na klientów?

Zachętą do skorzystania z nowej funkcji aplikacji Revolut ma być brak opłat rezerwacyjnych i zwrot z płatności. W przypadku kart Standard i Plus będzie to 7,5 proc., natomiast posiadacze planów Premium i Metal odzyskają 10 proc. Co ważne, cashback ma się pojawić na koncie zamawiającego od razu po dokonaniu płatności. Ceny noclegów mają być bardzo atrakcyjne.