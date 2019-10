Rimini. Miasto, które zainspirowało wizjonera kina

Rimini, czyli największy kurort w regionie Emilia Romania słynie nie tylko z urokliwych plaż, ale również może szczycić się bogatą ofertę kulturalną i artystyczną.

Wielki mistrz kinematografii

Wszystkie fragmenty z udziałem przestrzeni Rimini, zostały zrealizowane we włoskim odpowiedniku Hollywood – studiu Cinecittà w Rzymie – w wykreowanych przez reżysera studiach. Utrzymane w poetyce neorealizmu filmy postawiły Felliniego w rzędzie największych mistrzów kina. Sztuczny, odrealniony i groteskowy świat, dopracowane kostiumy i kompozycja kadrów to główne aspekty tego sukcesu.

Śladami Felliniego

Każdego roku tysiące ludzi przybywa do Rimini, nie wiedząc, że wielki mistrz Fellini urodził się właśnie w tym mieście. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce, w którym Fellini po raz pierwszy zetknął się z magią kinematografii. To właśnie w kinie Fulgor w towarzystwie ojca obejrzał film "Maciste all’Inferno". Całą sylwetkę reżysera i przedmioty związane z jego dorobkiem artystycznym będzie można zobaczyć w 2020 r. w nowym Muzeum Federico Felliniego.

Odwiedzający znajdą tam oryginalne dokumenty, zarchiwizowane materiały, zdjęcia, skrypty i artykuły dotyczące reżysera. Kolekcja zawiera również kostiumy filmowe wykorzystane w filmie "Rzym", oryginalne rysunki i szkice artysty, plakaty filmowe i rekwizyty ze scen filmowych. Słynną "The Book of dreams" – czyli książkę, w której Fellini zapisał i zilustrował swoje 30-letnie marzenia można obecnie podziwiać w Muzeum Miejskim na via Luigi Tonini. Podczas pobytu w Rimini warto przyjrzeć się także odrestaurowanemu Teatrze Galli – całkiem niedawno amerykański magazyn Time, umieścił go na liście 2019/2020 najważniejszych do odwiedzenia miejsc na świecie.