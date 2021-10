Rój Drakonidów. Noc spadających gwiazd w październiku

Rój Orionidów i pełnia Księżyca

Ale to nie koniec spektakli na niebie w tym miesiącu. Wszystko za sprawą Orionidów, związanych z wędrówką komety Halleya. Meteory te są aktywne już od 2 października i będą widoczne do 7 listopada. Ich maksimum przypada na noc z 20 na 21 października. Jednak w tym roku zjawisko to może zakłócić pełnia Księżyca, która wypada dokładnie tego samego dnia.