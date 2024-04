Rojowiska opanują USA. Taka sytuacja zdarza się raz na 221 lat

Cykady najczęściej kojarzą się z charakterystycznym dźwiękiem, który wydają. To odgłosy dorosłych samców, które mają na celu przywabienie samic. To "cykanie" cykad, choć może być uciążliwe, trwa maksymalnie do kilku tygodni, bowiem po złożeniu jaj, owady giną.