Szklane gąbki i wężorowate drapieżniki. Sensacja w świecie nauki

To, co znaleziono w podwodnych górach, to prawdziwe sensacje w świecie naukowców. Aż 50 gatunków człowiek zobaczył po raz pierwszy. Są to w sporej części gatunki endemiczne, co oznacza, że żyją one tylko na tym jednym obszarze na świecie. Wśród ciekawych znalezisk były m.in. ryby, kalmary, wspomniane koralowce i gąbki szklane, jeżowce, mięczaki, kraby i homary.